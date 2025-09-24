 مفوض الأونروا: غزة الآن موطن لأكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم - بوابة الشروق
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 4:31 م القاهرة
مفوض الأونروا: غزة الآن موطن لأكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم


نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 4:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 4:14 م

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، إن «غزة الآن موطن لأكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم».

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، إلى أن عدد الأطفال مبتوري الأطراف في غزة يقدر بنحو 4000 طفل، منذ بدء الحرب.

ونوه أن غزة شهدت ليلة عصيبة أمس، بسبب مقتل وإصابة عدد كبير من الأطفال، محذرًا من أن «الضرر الذي لحق بأطفال القطاع يتجاوز مجرد الإصابة الجسدية وانتشار الجوع».

وأضاف: «ندوب الأطفال عميقة وغير مرئية؛ قلق، وكوابيس، وعدوانية، وخوف.. كما يضطر الكثيرون منهم إلى التسول أو النهب أو العمل، وهي طفولة ضائعة».

وحذر من أن استمرار هذا الوضع يزيد معاناة أطفال غزة؛ بسبب الصدمات المستمرة والمتفاقمة التي تستمر آثارها لأجيال قادمة، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

