فرنسا تعترض سفينة مشبوهة بعد رصد طائرات مسيّرة في الدنمارك

اعترضت القوات الفرنسية سفينة مشبوهة واعتقلت شخصين، في أعقاب تكرار رصد طائرات مسيّرة في الدنمارك، وفقا لتقرير إعلامي.

وذكرت قناة "فرانس إنفو"، نقلا عن مكتب الادعاء المحلي، الأربعاء، إن قبطان السفينة والمساعد الأول له قد جرى توقيفهما.

وأوضح مكتب الادعاء لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن طاقم السفينة فشل في تقديم إثبات لجنسية السفينة ورفض الامتثال للتعليمات.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة "تي في 2" الدنماركية جنودا وهم على متن السفينة.

وتحمل السفينة "بوراكاي" علم بنين، ويُعتقد أنها جزء من "أسطول الظل" الروسي، ومرت عبر المياه الدنماركية في وقت تسببت فيه الطائرات المسيّرة باضطرابات متكررة في المطارات الأسبوع الماضي، من بينها مطار كوبنهاجن ولاحقا في غرب الدنمارك.