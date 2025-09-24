قال وزير الإلكترونيات والتكنولوجيا الهندي أشويني فايشناو، في إيجاز صحفي، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء الهندي وافق على مشروعات بنية تحتية بقيمة 1ر949 مليار روبية (7ر10 مليار دولار)، من بينها 3ر697 مليار روبية لإصلاحات في قطاع الشحن البحري.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على تمديد خطة لدعم تمويل بناء السفن، وإنشاء صندوق لتطوير القطاع البحري، ومشروع لتطوير بناء السفن، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.



وأوضح فايشانو بأن مجلس الوزراء وافق أيضا على إنشاء طرق وطنية سريعة في ولاية بيهار بقيمة 2ر38 مليار روبية.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على ازدواج خط سكك حديدية في ولاية بيهار بقيمة 9ر21 مليار روبية.

وذكر الوزير أن مجلس الوزراء وافق أيضا على صرف مكافأة مرتبطة بالإنتاجية لموظفي السكك الحديدية بقيمة 7ر18 مليار روبية.

ونوه الوزير إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا على توسيع الطاقة الاستيعابية للتعليم الطبي في البلاد من خلال إضافة نحو 5 آلاف مقعد لكل من برامج البكالوريوس والدراسات العليا.