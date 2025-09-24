وفد دنماركي رفيع المستوى يزور معرض «سيرة ومسيرة» في الجامعة العربية

قام وفد رفيع المستوى من ممثلي اللجنة الثقافية بالبرلمان الدنماركي وأعضاء سفارة مملكة الدنمارك بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بزيارة خاصة إلى المعرض المتحفي "سيرة ومسيرة" بمناسبة ثمانون عاماً من العمل العربي المشترك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويأتي هذا الحدث احتفاءً بالذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة العربية، وتجسيداً للاهتمام المشترك بتاريخ ومستقبل الأمة العربية.

تجول الوفد في أرجاء المعرض المتحفي، وأطلع على القصص السردية المختلفة التي تروي قصة جامعة الدول العربية منذ تأسيسها في عام 1945، ودورها المحوري في دعم حركات التحرر في الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الدول الأعضاء.

وأثناء جولتهم في المعرض المتحفي، أشاد الوفد بالجهود المبذولة نحو إبراز الإنجازات التي حققتها الجامعة العربية على مدار تاريخها، وأبدى الوفد إعجابه بالوثائق التاريخية والمقتنيات النادرة المعروضة ضمن المعرض المتحفي.