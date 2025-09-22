نيودلهي تعتزم إجراء تحقيق مستقل في حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية

وافقت المحكمة العليا الهندية على النظر في التماس يطالب بإجراء تحقيق مستقل في حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية في يونيو الماضي، وطلبت الحصول على ردود من الحكومة الاتحادية ومن الهيئة المنظمة للطيران المدني.

وطلبت المحكمة أيضا من مكتب التحقيق في حوادث الطائرات الرد على الالتماس المتعلق بحادث تحطم طائرة شركة بوينج طراز 787 الذي وقع في 12 يونيو، وكانت الطائرة تقوم برحلة من أحمد آباد إلى لندن، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويطالب الالتماس المقدم للصالح العام بإجراء تحقيق من جانب لجنة مستقلة تحت إشراف المحكمة.

وشكك مقدمو الالتماس في التقرير الأولي الذي أشار إلى خطأ الطيار، ويطالبون بالكشف عن المعلومات المستمدة من مسجل بيانات رحلة الطائرة.

وقالت المحكمة العليا إنها ستقتصر في نظر الالتماس على المسألة المتعلقة بضرورة إجراء تحقيق مستقل.