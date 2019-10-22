السجن 3 أعوام لثلاثة متهمين باستعراض القوة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم الثلاثاء، "خ. ع." فلاح، و"ج. خ." مزارع، و"ع. خ." فلاح، بالسجن 3 أعوام، لإدانتهم بغرض السيطرة واستعراض القوة مستخدمين الأسلحة النارية، والتعدي على جارهم "ي. م."، فلاح، وإصابته؛ بسبب تطهير مجرى مياه الري.

تعود وقائع القضية التي تحمل رقم 221 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة ثانٍ العامرية، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بقيام 3 أشخاص باستعراض القوة بالأسلحة النارية، وتكدير الأمن العام في نطاق دائرة القسم.

كانت تحريات قسم شرطة ثانٍ العامرية توصلت إلى قيام المقضي بحقهم باستعراض القوة وبث الرعب وتكدير الأمن بين الأهالي في قرية خالد بن الوليد التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، مستخدمين 2 بندقية خرطوش، وسلاح أبيض سكين، مما ترتب عليه التعدي على المجني عليه؛ بسبب تطهير مجرى مياه الري الخاص بزراعة الأراضي.

وبتقنين الإجراءات وإلقاء القبض عليهم عثر بحوزتهم على المضبوطات، فتحرر محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: طارق محمد حافظ، وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني.