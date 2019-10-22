الرئيس الإسرائيلي يكلف بيني جانتس بتشكيل حكومة بعد فشل نتنياهو

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في بيان أمس الاثنين، إن ريفلين سوف يكلف بيني جانتس زعيم حزب أبيض أزرق بتشكيل حكومة.

وجاءت هذه الخطوة بعدما اعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفويض تشكيل الحكومة المقبلة إلى الرئيس ريفلين، بعدما أخفق في جمع عدد كافي من نواب الكنيست للانضمام للائتلاف الحكومي.

وتأتي إعادة التفويض قبل يومين من انتهاء الموعد النهائي لتشكيل الحكومة.

وهذه هي المرة الثانية خلال عام ونصف العام التي يفشل فيها نتنياهو في تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات عامة.

وأشارت وكالة أنباء بلومبرج إلى أنه على الرغم من أن فشل نتنياهو لم يكن مفاجئا، إلا أن هذا الفشل يعني أن هذه ستكون المرة الأولى منذ عام 2006 التي سيحصل فيها سياسي غير نتنياهو على الفرصة لتشكيل حكومة.

ونقلت الوكالة عن نتنياهو قوله في مقطع فيديو نشره على صفحته على موقع فيسبوك إنه عمل "علانية ووراء الكواليس" لمحاولة تشكيل "حكومة وحدة وطنية واسعة يريدها الناس وتحتاجها إسرائيل في وقت يشهد تصاعد التحديات الأمنية".

يشار إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر سبتمبر الماضي، اعلنت فوز حزب "أزرق- أبيض" بزعامة جانتس بـ33 مقعدا يليه حزب اليكود بـ31 مقعداً، ثم القائمة العربية المشتركة بـ13 مقعداً.

وقالت بلومبرج إن جانتس يواجه مسارا على نفس القدر من الصعوبة، حيث أن نتائج الانتخابات غير الحاسمة وضعت إسرائيل في حالة شلل سياسي.

وقال متحدث باسم حزب "أزرق- أبيض" في بيان "لقد انتهى وقت المناورات، وحان وقت العمل". وأضاف أن التكتل "عازم على تشكيل حكومة وحدة ليبرالية بقيادة جانتس الذي انتخبه الشعب قبل شهر".