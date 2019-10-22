عرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى، لإدخال المستوطنين أثناء الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية.

وذكرت "يورو نيوز"، أن مئات المستوطنين الإسرائيليين قاموا باقتحام ساحة المسجد الأقصى في مدينة القدس صباح الأحد، وذلك في اليوم الذي يحيي فيه اليهود عيد العرش، مستخدمين القوة بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر مقطع الفيديو شجارًا وقع بين القوات وعدد من المصلين، الذين رفعوا القرآن هاتفين في وجه قوات الاحتلال: "الله أكبر".



