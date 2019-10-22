بوتين ونتنياهو يبحثان إمكانية عفو روسيا عن امرأة أمريكية إسرائيلية مسجونة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع سوتشي الروسي يوم 12 سبتمبر 2019. تصوير: شامل زوماتوف - رويترز.

قال يوري أوشاكوف المعاون في الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا إمكانية العفو عن المواطنة الأمريكية الإسرائيلية نعمة يساكر خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين.

وطلب نتنياهو من بوتين الأسبوع الماضي العفو عن يساكر التي حكمت عليها روسيا بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة تهريب المخدرات.

واعتقلت يساكر المولودة في نيوجيرزي في أبريل نيسان بعد عثور الشرطة على تسعة جرامات من القنب في حقائبها أثناء توقفها في مطار موسكو.

وقال أوشاكوف للصحفيين في موسكو إن مسألة العفو الرئاسي ”جرى التطرق إليها بشكل أو بآخر“ أثناء اتصال هاتفي يوم الاثنين لكنه لم يورد مزيدا من التفاصيل.

وتمثل القضية خلافا علنيا غير معتاد بين إسرائيل وروسيا.



وتقول أسرة يساكر إنها تعاقب بشكل غير متناسب للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح مواطن روسي محتجز لديها بناء على طلب تسليم من الولايات المتحدة.

وقبل دقائق من صدور الحكم على يساكر استبعد نتنياهو أي مبادلة تشملها والمواطن الروسي ألكسي بوركوف الذي اعتقل أثناء زيارته لإسرائيل في عام 2015. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الولايات المتحدة تريد تسليم بوركوف لها للاشتباه في ارتكابه جرائم إلكترونية.