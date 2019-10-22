آلام في الظهر تجبر رئيس الفلبين على قطع زيارته لليابان

يعود الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الذي حضر حفل تنصيب الإمبراطور ناروهيتو في اليابان اليوم الثلاثاء، إلى بلاده قبل الموعد المحدد للعودة بسبب آلام في الظهر ناجمة عن حادث دراجة نارية تعرض له في الآونة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية سلفادور بانيلو في بيان: "القصر يعلن أن الرئيس سيقطع رحلته إلى اليابان بسبب ألم لا يطاق في العمود الفقري بالقرب من عظم الحوض نتيجة لسقوطه أثناء ركوب دراجته النارية الخميس الماضي 17 تشرين أول/أكتوبر".

وسوف يعود دوتيرتي، الذي استخدم عكازا أثناء وجوده في طوكيو، في وقت مبكر مساء اليوم الثلاثاء بدلا من الخميس كما كان مخططا في السابق.

وقال بانيلو إن الرئيس سوف يزور طبيب الأعصاب الخاص به يوم الأربعاء للتشاور.

وتعرض دوتيرتي لحادث يوم الخميس الماضي أثناء ركوب دراجته النارية في مقر إقامته الرسمي في مانيلا. وحضر فعالية رسمية في اليوم التالي بعد الاستراحة وزيارة الطبيب.

وكان دوتيرتي من بين أكثر من 100 شخصية من القادة الأجانب الذين حضروا حفل التنصيب في القصر الإمبراطوري في طوكيو.

وكان من المقرر أن يحضر مأدبة عشاء يقيمها الإمبراطور مساء الثلاثاء وعشاء يقيمه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للقادة الأجانب وضيوف آخرين مساء غد الأربعاء.

وقال بانيلو إن دوتيرت طلب من ابنته، عمدة مدينة دافاو، سارة دوتيرتي الحضور نيابة عنه في مأدبة الإمبراطور.

وقال بانيلو: "رغم أن هذا لم يكن متوقعا، يمكن للشعب أن يطمئن إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بالصحة البدنية وحالة الرئيس لأنه يعطي أولوية جدية لخدمة بلدنا بفعالية".

وتعد اليابان أكبر مصدر للمساعدات التنموية للفلبين وثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الصين.



