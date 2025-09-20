القناة 12 العبرية: نتنياهو يعقد اجتماعا حاسما يوم الأحد بشأن التفاوض مع سوريا

• وقالت إنه سيشارك فيه عدد من الوزراء البارزين

ذكرت قناة عبرية، السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد، الأحد، "اجتماعا حاسما بمشاركة عدد من الوزراء البارزين لبحث ملف المفاوضات مع سوريا".

وأضافت القناة (12) العبرية الخاصة، أنه من المتوقع أن "يناقش الاجتماع آخر المستجدات على صعيد المحادثات غير المباشرة بين الطرفين، في ظل ضغوط سياسية وأمنية متزايدة داخل إسرائيل بشأن مستقبل العلاقات مع دمشق".

ولم تنقل القناة أي تفاصيل أخرى بخصوص الاجتماع وجدول أعماله أو الوزراء المشاركين.

والأربعاء، ذكرت القناة ذاتها، أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، في لندن، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، الذي يقود وساطة بين دمشق وتل أبيب.

وأفادت القناة، بأن الشيباني، وديرمر، وباراك، ناقشوا خلال الاجتماع مسودة اتفاق أمني جديد قدمته إسرائيل، فيما لم يصدر حتى السبت أي تعقيب رسمي من الأطراف المذكورة بشأن الاجتماع.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضمان أمن ووحدة واستقرار وسيادة البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم (2000 ـ 2024).

وقبل أسبوع، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة متلفزة، أنه "يجري التفاوض على اتفاق أمني حتى تعود إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 8 ديسمبر 2024 (تاريخ سقوط نظام الأسد)"، دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن ذلك.

وتنتهك إسرائيل منذ سقوط نظام الأسد سيادة سوريا عبر القصف وتوسيع رقعة احتلالها لأراضيها، رغم أن الإدارة السورية لم تبد أي توجه عدواني إزاءها.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد بعد إسقاط الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين عام 1974.​​​​​​​