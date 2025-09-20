السعودية تؤكد رفضها للهجوم على مسجد الفاشر السودانية

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، رفضها للهجوم الذي تعرض له مسجد في مدينة الفاشر السودانية الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص أثناء أدائهم صلاة الفجر .

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم عن "إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي تعرض له مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر بتاريخ 19 سبتمبر 2025، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص أثناء أدائهم صلاة الفجر بالمسجد في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وقالت الوزارة "المملكة تؤكد رفضها لهذه الهجمات على المدنيين، وتطالب بالوقف الفوري للحرب في السودان، وتجنيب السودان وشعبه الشقيق المزيد من المعاناة والدمار، وتشدد على ضرورة توفير الحماية للمدنيين، وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023، معبرةً عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

والعدد الموثق حتى مساء الجمعة، بلغ 65 قتيلا ، وفقًا لوزارة الصحة بشمال دارفور، التي أكدت أن الرقم مرشح للارتفاع بسبب وجود جثث تحت الأنقاض، وصعوبة التعرف إلى بعضها.

ومنذ العاشر من يونيو 2024، تعيش الفاشر تحت حصار خانق، تتضاءل فيه الإمدادات الطبية والغذائية إلى حد الانعدام.

وفي ظل غياب أي تدخل دولي، تتعالى نداءات السكان لكسر الحصار وفتح ممرات إنسانية تسمح بدفن الموتى بكرامة، وتوفير الحد الأدنى من الحماية للعزاء، مع إنقاذ الأحياء من جحيم لا يبدو أنه ينتهي.