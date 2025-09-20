مهرجان سينمائي في إسبانيا ينطلق باحتجاجات مناهضة لإسرائيل

• الممثل الإسباني إدوارد فرنانديز البارز صعد إلى خشبة المسرح مرتديا الكوفية الفلسطينية وقال: "أي إنسان لا يُصدم من الإبادة في غزة يعاني مشكلة في إنسانيته"

انطلق مهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي، أبرز حدث سينمائي في إسبانيا، باحتجاجات ضد إسرائيل بسبب ارتكابها إبادة جماعية في غزة.

ففي افتتاح الدورة الـ73 للمهرجان، الجمعة، خرج مئات الأشخاص حاملين الأعلام الفلسطينية للتنديد بإسرائيل.

كما صعد الممثل الإسباني إدوارد فرنانديز، الحاصل على "جائزة السينما الوطنية"، إلى خشبة المسرح مرتديا الكوفية الفلسطينية.

وخلال كلمته، وجّه فرنانديز، انتقاداً شديداً لإسرائيل قائلاً: "رغم صعوبة التعبير بالكلمات، إلا أن ما يحدث في غزة هو وحشية كاملة. أي إنسان لا يُصدم من الإبادة في غزة يعاني مشكلة في إنسانيته. إنها جريمة، كارثة عصرنا، ولا نستطيع إلا أن نقول ذلك حفاظاً على كرامتنا الإنسانية".

وأضاف: لا أحد يعرف إلى أي مدى ستطول "قائمة الأطفال الذين قُتلوا على يد إسرائيل". وأكد الممثل الإسباني على أنه لا توجد كلمات تكفي لوصف المأساة في غزة.

وأردف: "السماح للأطفال بالموت جوعاً جريمة، سواء أطلقتم عليها اسم إبادة جماعية أم لا. إنهم يريدون قتل الجميع بأبشع الطرق وأكثرها وحشية".

ومن المقرر أن يشارك في المهرجان الذي يستمر حتى 27 سبتمبر المقبل، عدد من أبرز نجوم السينما العالمية مثل راسل كرو، أنجلينا جولي، كولين فاريل، ستيلان سكارسغارد، جينيفر لورانس، وجولييت بينوش.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و208 شهداء، و166 ألفا و271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 440 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.