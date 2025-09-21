تعقد إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مؤتمرًا صحفيًا في الثانية ظهرًا يوم الثلاثاء 23 سبتمبر المقبل بفندق هلنان أنطونيادس بالاس داخل حديقة أنطونيادس التاريخية؛ لإعلان تفاصيل الدورة الحادية والأربعين للمهرجان، والمقرر انعقادها في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر الكشف عن برامج المهرجان ومسابقاته الرسمية، وأعضاء لجان التحكيم، والدول المشاركة، إلى جانب الإعلان عن عدد الأفلام التي تتنافس في الدورة الجديدة، وذلك بحضور قيادات المهرجان ومجموعة من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة.

ويشارك في المؤتمر، الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان، والدكتور سمير فرج مدير المهرجان، والناقدة غادة شاهين المدير الفني، والناقد أحمد سعد الدين الأمين العام للجمعية.