زارت مجموعة من المشرعين الأمريكيين، اليوم الأحد، الصين لإجراء محادثات وهو أول وفد من مجلس النواب يزورها منذ عام 2019، حيث يكثف أكبر اقتصادين في العالم مشاركتهما في محاولة لتحقيق استقرار العلاقات الثنائية.

وسيجتمع الوفد المكون من أعضاء بالحزبين مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وفقا لتقرير إعلامي نظمته السفارة الأمريكية في الصين، بحسب وكالة رويترز.

وتأتي الرحلة، التي أُعلن عنها هذا الشهر، في أعقاب مكالمة هاتفية يوم الجمعة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج، حيث يسعى كلا البلدين إلى إيجاد مسار للخروج من فترة من العلاقات المتوترة التي تفاقمت بسبب التوترات التجارية، والقيود الأمريكية على رقائق أشباه الموصلات، وملكية تيك توك، والأنشطة الصينية في بحر الصين الجنوبي، والمسائل المتعلقة بتايوان.

ويرأس الوفد الأمريكي النائب الديمقراطي آدم سميث. وهو رئيس سابق وكبير الديمقراطيين الحاليين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، التي تشرف على وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

وقال سميث لشبكة "إن بي سي نيوز" في التاسع من سبتمبر الحالي إن فتح الحوار الثنائي أمر مهم.

وأوضح أن "مجرد الحديث مع الصين لا يعني تأييد كل ما يفعلونه. يبدو الأمر كما لو أن الصين دولة كبيرة وقوية. نحن بلد كبير وقوي. أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث عن ذلك".

وبعد وقت قصير من الإعلان عن الزيارة، أجرى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أول محادثة له مع نظيره الصيني دونج جون، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع مع الصين ولكنها ستحمي مصالحها الحيوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.