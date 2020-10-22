فينيسيوس بعد السقوط أمام شاختار: لم نلتزم بتعليمات زيدان

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد أن لاعبي الملكي لم يلتزموا بتعليمات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، خلال مباراتهم أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» وانتهت بخسارة «الميرينجي».

وسقط ريال مدريد في الجولة الافتتاحية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمام شاختار دونيتسك، ليعقد النادي الملكي الأمور على نفسه مبكرًا في المجموعة التي تضم إلى جانبه إنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وفينيسيوس جونيور في تصريحات ما بعد مباراة شاختار دونيتسك أنه ما من أحد قد نفذ تعليمات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في المباراة.

وقال فينيسيوس إنه يجب على اللاعبين أن يتدربوا كثيرا، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في الهزيمة كان عدم تنفيذ تعليمات زيدان.

وصرح اللاعب «لعبنا اليوم بصورة سيئة. نحن جميعا في نفس القارب. من الصعب أن أقول شيئا. لم يلعب أحد جيدا ولم يتمكن أحد من فعل الأشياء كما طلبها زيدان».

وتابع البرازيلي «علينا أن نتدرب كثيرا. نفكر في الكلاسيكو. ستكون مباراة جميلة. نحاول التركيز في الفوز بها».

واختتم فينيسيوس جونيور تصريحاته قائلًا: «علينا أن نقدم أفضل أداء لنا لنتوج بألقاب هذا الموسم. بدأناه بشكل جيد، لكننا خسرنا آخر مباراتين وسيقولون إننا سيئون، لكن نحن هنا وسنقدم أفضل صورة لريال مدريد».

وبعد نهاية مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا، يتصدر شاختار دونيتسك جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما يحتل إنتر ميلان وبوروسيا مونشنجلادباخ المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادلهما بنتيجة 2-2، فيما يتذيل ريال مدريد ترتيب فرق المجموعة بدون رصيد.