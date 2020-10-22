أمريكا توافق على بيع ثلاثة أنظمة أسلحة لتايوان

وافقت الولايات المتحدة على بيع ثلاثة أنظمة أسلحة إلى تايوان، بقيمة أكثر من مليار دولار، في خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بيع 135 صاروخًا من طراز "سلام-إي آر" إلى تايبيه، بالإضافة إلى معدات ذات صلة، حسبما ذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان أمس الأربعاء.

وقالت الوكالة إن هذه الخطوة تخدم المصالح القومية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم جهود المتلقي (تايوان) المستمرة لتحديث قواته المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية ذات مصداقية.

وأضاف البيان أن حصول تايوان على هذه الصواريخ سيحسن أيضا أمن المشتري ويساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الخميس، إن الاتفاق ينتهك "مبدأ صين واحدة" الذي تحظر فيه بكين على الدول التي لديها علاقات دبلوماسية معها من إقامة علاقات رسمية مع تايوان.

وقال تشاو: "نحث الجانب الأمريكي على الإقرار الكامل بخطورة هذه المسألة.. ووقف بيع الأسلحة أو أي صلة عسكرية مع تايوان".

وأعربت إدارة الرئيسة التايوانية تساي إنج-وين اليوم الخميس عن تقديرها للولايات المتحدة، قائلة إن بيع الأسلحة سوف يعزز بشدة ثقة تايوان وقدراتها على السعي للسلام وإرساء الاستقرار في المنطقة.