العراق: لم نتعرض لأية ضغوط أو عروض خاصة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

نفى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، تعرض العراق لأي ضغوط أو عروض خاصة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال حسين، في حوار خاص لفضائية «bbc عربي»، مساء الخميس، إن تأجيل زيارة مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، لا علاقة له بهذا الملف، ذاكرًا أن الأمر تكنيكي وليس فنيًا.

وأضاف أن الزيارة لا زالت على الأجندة، مؤكدًا أن العلاقات بين بغداد والسعودية قوية.

وعلق على الأنباء المتداولة حول ترتيب زيارة للكاظمي إلى دمشق، قائلًا: «الكثير من الدول غيرت سياستها تجاه دمشق»، مؤكدًا أنه لم تجري أي مناقشة حول زيارة كهذه.

وغي سياق منفصل، لفت إلى أن الصراعات العربية هي ما تمنع إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، نظرًا لأن خلفها جهات أخرى، مضيفًا أن العلاقات العراقية السورية تختلف عن وضع الدول الأخرى.