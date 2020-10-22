قرقاش: أمن الخليج يبدأ ببناء الثقة المتأثرة سلبا بتدخلات إيران

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الخميس إلى "بناء الثقة" لتعزيز الاستقرار في منطقة الخليج.

وكتب على حسابه مع موقع "تويتر" :"الاهتمام الدولي، التاريخي والمتجدد، بأمن منطقة الخليج العربي يجب أن يبدأ ببناء الثقة والتي تأثرت سلبا، عبر سنوات، بالتدخلات الإيرانية في الشأن الخليجي العربي، فبدون بناء الثقة من الصعب الانطلاق إلى خطوات بنيوية جديدة ووضع تصورات مستقبلية تعزز السلام والاستقرار".

وأضاف :"الإمارات على قناعة أن تفادي التصعيد وانتهاج المسار السياسي هو الطريق الوحيد لضمان أمن الخليج واستقراره، وتبقى خطوات بناء الثقة أساسية لتحقيق هذه الغاية".

وكتب: "اهتمام الدول الكبرى بأمن الخليج العربي ضروري ومهم، ولكن لا يمكن النجاح في خلق منصات حوار تدعم هذه الأفكار دون معالجة الأعمال العدائية القائمة، ومن ضمنها التهديد الصاروخي ودعم المليشيات".