الكفراوي يشكر الجمعية للأهلي ويؤكد دعمه لقائمة الخطيب

وجه إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الكبيرة، التي كانت الدافع الأكبر له ليبذل قصارى جهده لخدمة النادي طوال السنوات الأربع الماضية. مؤكدًا أنه لم يتأخر يومًا عن تلبية النداء وتقديم كل ما يملك من جهد وفكر للمساهمة في رفعة النادي في جميع المجالات، والمهام التي تم تكليفه بها.

وأضاف أنه كان سعيدًا بالعمل مع الكابتن محمود الخطيب وزملائه أعضاء المجلس الحالي، وأن سعادته أكثر لأنه تعاون مع الجميع بكل الحب، واضعًا مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار.

وأشار الكفراوي إلى أنه قرر عدم الترشح في الانتخابات المقبلة، وتلبية نداء الكابتن محمود الخطيب ولجنة الحكماء الذين طلبوا منه استثمار خبراته الإدارية في مساعدة النادي على تطوير النشاط الرياضي ولوائحه، والعمل على مساندة الفرق الرياضية بالتعاون مع قيادات النشاط التي تتولى المسئولية الحالية لتحقيق أحسن النتائج التي تليق بالأهلي وتسعد جماهيره كهدف أساسي واستراتيجي في خطة عمل المجلس القادم.

وقال إن شعارات حب الأهلي و«أن الأهلي فوق جميع أبنائه» يجب أن يتم تطبيقها عمليًّا وأن نكون أول من نطبقها على أنفسنا للتأكيد على أنها حقيقة وواقع وليست مجرد شعارات يرددها البعض، وأنه عندما طلب منه رموز النادي الكبار أن ينحي رغبته ومصلحته الشخصية من أجل خدمة النادي أيًّا كانت هذه الخدمة كان لا بد أن يلبي النداء دون تردد ودون حسابات، لأن من يرغب في خدمة ناديه لا يحتاج إلى منصب.

وأكد الكفراوي على تقديره موقف رموز الأهلي والكابتن محمود الخطيب، الذين وجهوا إليه الشكر والتحية على موقفه الذي يعكس حبه وانتماءه للأهلي، وأنه واحد من أبناء النادي المخلصين، وأن التزامه بقيم ومبادئ الأهلي في كل المواقف جعلت منه نموذجًا رائعًا للشباب في المستقبل القريب. ومن هذا المنطلق أعلن الكفراوي عن عدم خوضه الانتخابات القادمة ودعمه ومساندته الكاملة لقائمة الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات القادمة بإذن الله.