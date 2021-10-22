وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للعملاء

أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، يرافقه المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمطار شرم الشيخ الدولي؛ لمتابعة سير العمل، وحركة التشغيل بالمطار للتأكد من مستوى الخدمة التي تقدم للعملاء.

وكان في استقبالهما اللواء نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ الدولي، وعدد من قيادات المطار.

وتفقد وزير الطيران استعدادات مطار شرم الشيخ؛ لاستقبال الضيوف المشاركة في المؤتمرات والأحداث الإقليمية والدولية الهامة التي من المقرر أن تشهدها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة.

وتابع انتظام التشغيل في صالات السفر والوصول بالمطار، وكاونترات الجوازات، وسيور الحقائب، وصالة كبار الزوار.

وأكد وزير الطيران على ضرورة تقديم أعلى مستوى من الخدمات، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول لضيوف مصر والوفود المشاركة في المؤتمرات.

كما حرص على متابعة تطبيق معايير السلامة الصحية والوقائية بالمطار، والإجراءات الأمنية ومنظومة الكاميرات، ومراحل التنفيذ بأعمال التطوير الجارية بالمطار.

وأكد أن وزارة الطيران تقدم كافة التسهيلات اللازمة لزائري مصر، في ضوء الخطة الإستراتيجية التي تنتهجها وزارة الطيران خاصة في أوقات الذروة مثل المؤتمرات والفعاليات الهامة، من خلال تكوين فرق عمل من جميع الجهات المعنية بالمطار، وتدربيها على أعلى المستويات، وكذا التنسيق التام مع كافة الجهات لتقديم أفضل خدمة للوفود المشاركة في المؤتمرات.