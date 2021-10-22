تورينو يستعيد نغمة الانتصارات على حساب جنوه في الدوري الإيطالي

استعاد تورينو نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي، بعد فوزه على ضيفه جنوه 3 / 2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من المسابقة.

وقبل مواجهة جنوه لم ينجح تورينو في تحقيق أي فوز في الدوري الإيطالي منذ السابع من سبتمبر الماضي، حينما تغلب على مضيفه ساسولو 1 / صفر، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من المسابقة.

وتقدم تورينو في الدقيقة 14 عن طريق أنطونيو سانابريا، قبل أن يضيف زميله توماسو بوبيجا الهدف الثاني في الدقيقة 31.

لكن جنوه نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق عبر ديسرتو في الدقيقة 69، قبل أن يسجل جوسيب بريكالو الهدف الثالث لتورينو، فيما قلص فيليبي كايسيدو الفارق مجددا لجنوه في الدقيقة 81.

ورفع تورينو، الذي خسر آخر مباراتين له في المسابقة، رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد جنوه عند ست نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).