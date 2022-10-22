تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو 

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة الفريق لمباراة أتلتيك بلباو مساء غدٍ، الأحد، على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتلوني، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني الممتاز.

ولم تشهد القائمة أي جديد، حيث يتواصل غياب كل من المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، لعدم تعافيهم من الإصابة بعد.

وجاءت قائمة نادي برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: آندريه تير شتيجن - إيناكي بيينا - أرناو تيناس.

خط الدفاع: جول كوندي - سيرجي روبيرتو - بيكيه - إيريك جارسيا – هيكتور بريلين - بالدي - جوردي ألبا - ماركوس ألونسو.

خط الوسط: بوسكيتس - بيدري - جافي - بابلو توري - فرينكي دي يونج - فرانك كيسيه.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - فيران توريس - رافينيا - ليفاندوفيسكي - أنسو فاتي.

ويأتي برشلونة في وصافة جدول ترتيب الدوري خلف ريال مدريد برصيد 25 نقطة جمعها من 10 مباريات، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وخسر في مباراة وحيدة وتعادل في مثلها.

بينما يأتي أتليتيكو بلباو في المركز السادس برصيد 18 نقطة، حيث فاز في 5 وخسر في 2 وتعادل في 3.