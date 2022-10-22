قال المطرب والملحن حسام حبيب، إنه تعرض للإغاء عندما شاهد طليقة المطربة شيرين عبد الوهاب وهي حليقة الرأس.



وأضاف وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن انهار من البكاء وسقط أرضا بعدما شاهد شيرين بهذا الوضع، موضحا أنها فعلت ذلك بسبب خلاف جمع بينهما، وفق روايته.



وتابع: "شيرين حلقت شعرها علشان تجبر نفسها على إن العلاقة انتهت وتحط نفسها تحت ضغط لكنها معرفتش تتخلص من الحب".



وأشار إلى أنه لم ينتقد شيرين مُطلقا بسبب وزنها الزائد كما نُسب إليه، قائلًا: "أنا قلت لواحدة صاحبة شيرين أنا بوظت علاقتنا .. لو كنت راجل طبيعي كنت حافظت عليها وقولتها الحقي نفسك انتي بتتخني".



ورد حبيب أيضا على اتهامه بأنه أبعد شيرين عن المحيطين بها، قائلًا: "لو أنا عاوز أبطل سجاير ينفع أكون محاط بناس بتشرب سجائر.. انا كنت محاصر بألف واحد".



ولفت إلى أن علاقته بشيرين لم تكن مادية على الإطلاق، موضحا أن تركيزه كان مساعدة شيرين للعمل بشكل منتظم، معقبا: "لو كنت اشتغلت كنت بقيت أشهر منها".