الكويت تستنكر هجوما حوثيا استهدف ميناء الضبة النفطي باليمن

استنكرت الكويت اليوم السبت، الهجوم "الإرهابي" الذي استهدفت فيه "ميليشيا" الحوثي ميناء الضبة النفطي في حضرموت اليمنية أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء.



وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي أصدرته اليوم، إن "هذا الهجوم الإرهابي يعد انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية وخرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 كما يؤكد استمرار نهج ميليشيا الحوثي في استهداف المنشآت المدنية وتهديد إمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية".



وطالبت بـ"تحرك المجتمع الدولي السريع والفاعل لردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها صيانة للأمن والسلم وحفظ الإمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية".