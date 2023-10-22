مصدر بالأمم المتحدة: الولايات المتحدة قدمت لمجلس الأمن مشروع قرار بشأن التسوية في الشرق الأوسط

صرح مصدر مسؤول في الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن التسوية في الشرق الأوسط.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأحد، إن مشروع القرار الأمريكي لا ينص على دعوة لوقف إطلاق النار وهناك بنود تدين هجوم حماس وتحث على إطلاق سراح الرهائن وتدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ويدعو مشروع القرار إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين ويعترف بالجهود التي بذلتها قطر ودول أخرى والتي أدت إلى إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين في 20 أكتوبر الجاري اللتين اختطفتهما حماس.

وفي 18 أكتوبر، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار البرازيل بشأن الشرق الأوسط فيما امتنعت روسيا عن التصويت في ظل رفض مجلس الأمن الدولي تعديلاتها المقترحة على الوثيقة، كما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، في حين صوت 12 عضوا لصالح القرار.

وفي 17 أكتوبر.. لم يتبن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع القرار الذي صاغته روسيا بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث صوتت خمس دول لصالحه وبالتالي، لم يحصل على الأصوات الكافية لتمريره.

وقد تصاعدت التوترات مجددا في الشرق الأوسط يوم 7 أكتوبر الجاري، عندما شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما مفاجئا على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة.