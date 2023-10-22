تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب في كفر شكر بالدقهلية لجلسة نوفمبر

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب في صباح يوم عيد الأضحى بقرية كفر الشهاوي خاطر بمركز كفر شكر، لجلسة نوفمبر المقبل للمرافعة ومناقشة الطب الشرعي.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، وعضوية محمد محمد صيره، وشرين محمد السباعي ومحمود مجدي عبدالمقصود، ووكيل النيابة محمد الهمالي، وأمانة سر كمال جاويش.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8542 مركز كفر شكر لسنة 2022، والمقيدة برقم 2425 لسنة 2022 كلي شمال بنها، قام كل من "أ.ع.س"، 35 سنة، عامل، ومقيم ببهتيم قسم ثان شبرا الخيمة، و"ع.ص.ع"، 22 سنة، عامل غزل ونسيج، ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"م.ص.ع"، 29 سنة، عامل، ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"م.ع.س"، 30 سنة، سائق توكتوك، ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"ص.ع.م"، 31 سنة، سائق بشركة أوبر ومقيم عزبة مراد بقسم ثان شبرا الخيمة.

حيث أنهم في يوم 9-7-2022 قتلوا المجني عليه "محمد عادل الهادي أمين" عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر محل الاتهامات، مستخدمين السيارة محل الواقعة، قيادة المتهم الخامس، قاصدين محل تواجد المجني عليه، وما إن وصلوا خاطب المتهم الثاني المجني عليه، فما كان من المتهم الأول إلا أن صوب سلاحه الناري "بندقية خرطوش" قبل المجني عليه، مطلقاً عياراً نارياً منه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تلتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان سرقوا "هاتف محمول، جهاز تسجيل كاميرات المراقبة" والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك ليلاً حال حملهم لأسلحة نارية، وتمكنوا من الاستيلاء على منقولاته، ولاذوا بالفرار.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول، أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً "بندقية خرطوش"، وأحرز 5 طلقات، كما أن المتهمين من الثاني وحتى الخامس حازوا بواسطة المتهم الأول بغير ترخيص سلاحاً نارياً "بندقية خرطوش"، وحازوا بواسطة المتهم الأول 5 طلقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الثالث أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً "فرد خرطوش"، وذخائر مما تستعمل على السلاح الناري.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة كفر شكر وجود خلافات سابقة فيما بين المجني عليه، والمتهمين الأول والثاني، فعزما على الانتقام منه وإزهاق روحه فاستعانا بباقي المتهمين وأعدوا من الأول وحتى الرابع أسلحة نارية "بندقية خرطوش، فردين خرطوش، وذخائر" قاصدين مكان تواجد المجني عليه بـ"مخزن الخردة"، مستخدمين السيارة قيادة المتهم الخامس، وعزى قصدهم من ذلك قتل المجني عليه عمداً وسرقته.