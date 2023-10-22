عمرو أديب عن القصف الخاطئ: إسرائيل تلعب في عداد السلام مع مصر

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة قصف دبابة إسرائيلية موقعا مصريا بطريق الخطأ قرب الحدود.



وقال خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد: «ما حدث يؤكد أن مصر ليست بعيدة عما يحدث.. هناك أشياء كثيرة يمكن أن تؤثر على مصر وأن تكون مطالبة بالكثير من الإجابات».



وأضاف: «يبدو أن إسرائيل تلعب في عداد السلام مع مصر.. لو الأمر النهاردة خطأ أو مش خطأ لازم يفهموا إن السنوات الماضية تم استثمار فيها وقت وجهد كتير علشان يكون فيه سلام وبالتالي لا يجب إن الهستيريا اللي في إسرائيل اليوم تحاول تهدد هذا السلام».



وشدد على أن أحدا لا يريد الحرب لكن مصر دولة كبيرة ولها حدود وكرامة وقوات مسلحة على أهبة الاستعداد، متابعا - مخاطبا إسرائيل: «لا يجب بشكل عُذري أو خاطئ إنك تغلط الغلطات دي».



وقال أديب: «لا أستطيع أن أمنع نفسي إني أفصل بين التعقيدات التي أثارتها إسرائيل خلال إدخال المساعدات اليوم من معبر رفح وهذا الخطأ الإسرائيلي».



وشدد على أن المواطن المصري يفهم أن هناك سلام مع إسرائيل لكن لا يهضمه، مضيفا: «إسرائيل حاولت يكون فيه علاقات ثقافية ومجتمعية مع مصر لكن فشلت».



ونوه بأن الأيام الـ13 يوم الماضية أعادت المشاعر المصرية إلى سابق عهدها، داعيا إسرائيل لعدم الدفع نحو تأجيج أكثر في هذه المشاعر، وعقب: «دي مشاعر وأحاسيس من شأنها أن تترجم بأي وقت وبأي طريقة».



وأفاد بأن مصر ستظل بإدارتها، تدعم وتدفع وتحاول يوميا إيصال المساعدات إلى غزة.



وشدد على أنه لا يجب اختبار الصبر المصري، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية ليست بسيطة ولا سهلة وهي موجودة للدفاع عن الحدود.



وكان المتحدث العسكري، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم الأحد، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية.



وأشار المتحدث العسكري، في بيان، إلى أن الجانب الإسرائيلي قد أبدى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه، وأنه جارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة.