وزير الخارجية اللبناني الأسبق: دولتنا تبذل كل الجهود لمنع تدهور الأوضاع في الجنوب

قال فارس بويز وزير الخارجية اللبناني الأسبق، إن الحكومة اللبنانية تبذل كل الجهود الممكنة لوقف تدهور الأوضاع في الجنوب، أمام الاستفزازات الإسرائيلية.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن إسرائيل إذا قررت توسيع رقعة الصراح ليشمل الجنوب اللبناني وإذا قرر حزب الله الدخل في المعركة بشكل عريض، فإنه لا توجد سلطة للحكومة اللبنانية لا على إسرائيل ولا على حزب الله.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية ليس لها سلطة سوى على الجيش اللبناني الذي لا يعتبر بدوره طرفا في هذا التصعيد.

وتابع: «هناك منظمات فلسطينية موجودة بشكل أو بآخر في لبنان، ويمكنها دون إرادة إسرائيل وحزب الله أن تشعل الصراع».

https://www.youtube.com/watch?v=sVi6JFjLLhw&ab_channel=AlQAheraNews