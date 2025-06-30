في إطار جهود الدولة للاستفادة من التكنولوجيا في نشر المعرفة والثقافة؛ أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة عن إتاحة أكثر من 2000 كتاب من إصدارات وزارة الثقافة عبر تطبيق "كتاب".

ويهدف هذا التعاون إلى تمكين المواطنين من الوصول بسهولة إلى محتوى ثقافي ومعرفي متنوع في أي وقت ومن أي مكان.

ويوفر تطبيق "كتاب" مكتبة ضخمة تضم إصدارات رقمية من الكتب الثقافية والتراثية، لأكثر من 1000 مؤلف، تغطى 21 مجالًا من مختلف مجالات المعرفة، من بينها: الأدب، والتاريخ، والسير الذاتية، وغيرها من فروع العلوم المختلفة التى تلبى اهتمامات مختلف فئات المجتمع مع حماية حقوق الملكية الفكرية.

ويُوفر التطبيق تجربة قراءة رقمية مرنة، حيث يتيح للقراء تصفح الكتب الإلكترونية وقراءتها مباشرة عبر الإنترنت، أو تحميلها للاطلاع عليها دون الحاجة إلى الاتصال بالشبكة.

كما يتيح التطبيق للمستخدمين خصائص تفاعلية متنوعة من بينها؛ إنشاء مكتبة وفقا لتفضيلاتهم، وتدوين الملاحظات، وتمييز الكلمات، ووضع العلامات المرجعية، إلى جانب إمكانية البحث عن الكلمات فى محرك بحث جوجل أو موسوعة ويكيبيديا.

يشار إلى إطلاق تطبيق "كتاب" في يناير الماضي، وهو يعد إحدى المبادرات التى يتم تنفيذها بالتعاون بين بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة بهدف توظيف التكنولوجيا لتيسير الوصول إلى المعرفة فى خطوة استراتيجية نحو رقمنة المحتوى الثقافى، بما يعزز جهود الدولة فى التحول الرقمي، ويمنح الكتاب والمؤلفين فرصة للوصول إلى قاعدة أوسع وأكثر تنوعا من الجمهور.

لتحميل التطبيق على أجهزة أندرويد:



https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.mcit.digitalegypt.culturebooks

لتحميل التطبيق على أجهزة أبل



https://apps.apple.com/eg/app/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/id6740453001