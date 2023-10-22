اعتبر المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربيرج، أنه لا يمكن المقارنة بين الوضع في غزة وأوكرانيا.



جاء ذلك ردا على الآراء التي تتحدث عن تجاهل المجتمع الدولي للمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، على الرغم من أنه المجتمع الدولي نفسه كان قد ثار غضبا إزاء الوضع في أوكرانيا، واتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب هناك.



وخلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، ادعى المتحدث الأمريكي أن الوضع في غزة لا يمكن مقارنته بأوكرانيا.



وفيما حاول تقديم صورة عن أن أوكرانيا دولة مسالمة، فقد أشار إلى أن قطاع غزة تنطلق من صواريخ حركة حماس ضد الإسرائيليين، معتبرا أن ما يجري هجمات إرهابية على حد وصفه.



لكن في الوقت نفسه، أوضح المتحدث الأمريكي أن بلاده حريصة على تجنيب المدنيين كلفة ما اعتبرها عمليات إسرائيلية في غزة تدافع بها دولة الاحتلال عن نفسها.



ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها.



وأسفر هذا العدوان عن تسجيل نحو 4800 شهيد، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع، كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.