3 جرحى للصليب الأحمر اللبناني خلال مهمة إنقاذ بجنوب لبنان

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، الثلاثاء، إصابة ثلاثة من مسعفيه بجروح في قصف خلال مهمة إنقاذ منسقة مع قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) في النبطية في جنوب لبنان، بعيد غارات إسرائيلية على المنطقة.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بيان للصليب الأحمر أن ثلاثة مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني جرحوا خلال عملية إنقاذ في النبطية على إثر الغارة على المنطقة.

وأوضح البيان أنه بعد إجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفيل، تحركت طواقم الصليب الأحمر اللبناني وقوامها أربع سيارات مع فرقها وبدأت عملية المسح من أجل البحث عن المصابين لإسعافهم وإنقاذهم، فتعرٌض الموقع للاستهداف وأصيب ثلاثة مسعفين بجروح جراء الشظايا.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام (رسمية) في وقت سابق، بعدوان جوي إسرائيلي على حي كسار الزعتر في مدينة النبطية.

وقالت الوكالة إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف عددا من المجمعات السكنية والتجارية ودمرها بالكامل، وتحولت المنطقة بفعل الغارات الى كتلة من الركام، ينبعث منها دخان الحرائق.

وأشارت إلى أن فرق الإسعاف توجهت إلى المكان حيث أفيد بوجود أشخاص تحت الأنقاض.

وتعرضت النبطية مرتين خلال الأيام الماضية لسلسلة غارات دامية، أسفرت الأولى في 12 أكتوبر عن دمار هائل في السوق التجارية للمدينة، بينما أدت الثانية الأربعاء الى تدمير مبنى البلدية ومحيطه، وأوقعت 16 قتيلا على الأقل بينهم رئيس البلدية وأعضاء في فريق عمله.