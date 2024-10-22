محافظ الغربية ورئيس جهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية يتفقدان محيط المسجد الأحمدي

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء دكتور مدحت مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذى لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، والوفد المرافق له المنطقة المحيطة بالسيد البدوي، والمنطقة الأثرية المجاورة له بسوق النحاسين، لمناقشة أعمال التطوير التي سينفذها الجهاز بالمنطقة ضمن خطة المحافظة لتطوير وتحسين الصورة البصرية والمشهد الحضري لمحيط مسجد السيد البدوي كمدخل للتنمية السياحة المستدامة لعروس الدلتا، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

واستمع المحافظ، إلى شرح توضيحي عن أعمال التطوير المزمع تنفيذها والتي تستهدف الحفاظ على الهوية البصرية للمكان و الطابع العام وإزالة التعديات من الشوارع وصيانة وترميم واجهات المباني لشارع الشيخ محمود علي البنا، فضلا عن توزيع وترتيب لمحلات الباعة الجائلين بشكل حضاري وعمل شبكة صرف لمياه الأمطار واستغلال الميول الطبيعية للشوارع، بالإضافة الى تجديد أرضيات الشوارع والطرقات لما يتلاءم مع الطابع العام للمنطقة.

وأكد محافظ الغربية، أن منطقة السيد البدوي تحظى بأهمية كبرى باعتبارها جزءا أصيلا من الهوية التاريخية لمحافظة الغربية فيعد من أهم وأكبر المساجد التاريخية الأثرية في مدينة طنطا و من أهم المعالم السياحية والآثار الإسلامية في منطقة وسط الدلت.

وشدد على أن مشروع تحسين الصورة البصرية الجاري تنفيذه يعيد الطابع المعماري والسياق التاريخي لمنطقة محيط السيد البدوي ويسعى للحفاظ على الثروة المميزة من المبانى وإعادة رونقها لاسترداد لقب عروس الدلتا باعتبارها مقصدًا عالميًّا متطورًا رفيع المستوى للأنشطة والتاريخ والثقافة، كما يساهم فى تعزيز مشاعر الفخر والانتماء لدى أبناء المحافظة، مشيرا إلى أن الثقافة البصرية جزء من تكوين الشخصية المصرية وعامل مهم للحفاظ على مقوماتها التي تشكلت عبر حقب تاريخية متعددة.

وأضاف الجندي، أن المحافظة قامت بتطوير وافتتاح الممشى السياحي وشارعي السكة الجديدة وعمر زعفان، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية فى عام 2021 ونحن الان نحرص على استكمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي، مشيرا إلى أن تطوير المناطق الأثرية يبرز الوجه الحضاري للمحافظة بالإضافة إلى وضع لمسات جمالية بجميع الشوارع والمناطق ذات الطراز المعماري المميز الدينى والتاريخى والأثري، حيث يعتبر المسجد والمنطقة المحيطة به، أهم معلم أثرى وسياحى ودينى فى المحافظة.