محافظ المنيا: إزالة 570 حالة تعدٍ واسترداد 367 فدانًا ضمن المرحلة الأولى من الموجة 24



أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن نجاح الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية في إزالة 570 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك الدولة ومباني مخالفة، وذلك ضمن الموجة 24 لإزالة التعديات التي انطلقت مرحلتها الأولى يوم السبت 12 أكتوبر الجاري.

وأوضح المحافظ أن حملات الإزالة أسفرت عن استرداد 240 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، شملت 198 حالة مبانٍ، و42 حالة زراعة، بمساحة إجمالية بلغت 367 فدانًا و8 قراريط و11 سهمًا.

كما تمت إزالة 242 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، بالإضافة إلى 18 حالة تعدٍ داخل الحيز العمراني بدون ترخيص.

وأشار إلى أن محافظة المنيا تأتي في مقدمة المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث نسب استرداد الأراضي وعدد حالات الإزالة.

وأكد اللواء كدواني أن الحملات ستتواصل في جميع مراكز المحافظة طوال المرحلة الأولى من الموجة 24، والمستمرة حتى 1 نوفمبر المقبل، على أن تُستكمل المراحل التالية من الموجة حتى نهاية العام في 31 ديسمبر القادم.

وناشد المحافظ نواب البرلمان والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ووسائل الإعلام بتكثيف جهودهم لتوعية المواطنين بأهمية التصالح ودوره الوطني في حماية الملكية العامة والخاصة، وأكد أن التعاون المجتمعي يلعب دورًا جوهريًا في دعم جهود الدولة للحفاظ على هيبة القانون، وتنظيم عمليات البناء، والقضاء على العشوائيات بشكل نهائي.