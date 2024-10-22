ماذا حملت زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم لبيروت؟

زار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاثنين، العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة رسمية، تزامنا مع استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.



جاءت زيارة الأمين العام للجامعة العربية إلى لبنان بهدف التشاور مع القيادات اللبنانية حول سبل التعامل مع العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والذي يستلزم الحد الأدنى من التفاهمات اللبنانية، وذلك بحسب تصريح رسمي للأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي.

والتقى أبو الغيط خلال زيارته إلى بيروت، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، كاشفا عن "أولوية" الجامعة العربية وهي الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان، وانسحاب إسرائيل على الفور من أي أراضٍ لبنانية احتلتها أو توغلت فيها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701.

أزمة الشغور الرئاسي



وبحث الأمين العام للجامعة العربية مع القيادات اللبنانية قضايا محورية في مقدمتها سبل التعامل مع العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان، ومناقشات لتشجيع التوصل إلي تفاهمات في ملف الشغور الرئاسي باعتباره "أمراً بات يشكل أولوية هامة" -حسب وصف الجامعة العربية- لاستكمال القيادات الدستورية في البلد بما يمكنه من مواجهة التحديات الكبرى التي يمر بها.



وجاءت زيارة أبو الغيط إلى بيروت قرب انعقاد اجتماع باريس بخصوص الأزمة اللبنانية، المقرر عقده في 24 أكتوبر الجاري والذي دعيت الجامعة العربية للمشاركة فيه، وهو ما دفع الجامعة العربية إلى التعرف علي الموقف اللبناني فيما يتعلق بالوضع الإنساني والإغاثي لدعم النازحين جراء العدوان.

تأكيدات عربية لقادة لبنان



وحملت زيارة أبو الغيط للعاصمة اللبنانية بيروت "تأكيدا على الموقف العربي الواضح في تأييده لبنان وسيادته علي أرضه وأجوائه ومياهه" وذلك بحسب تدوينة للأمين العام للجامعة العربية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إضافة إلى تأكيد على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان الإسرائيلي وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701".

يذكر أن لبنان بلا رئيس أو حكومة بصلاحيات كاملة منذ أكتوبر 2022 بسبب صراع على السلطة، وهي المرة الأولى التي يشهد لبنان غياب وجود رئيس للبلاد بالتزامن مع حكومة تسيير أعمال في وقت واحد، في حين كانت تشهد في كثير من الأحيان مناورات إما عدم وجود رئيس أو عدم وجود حكومة.

وبحث أمين عام جامعة الدول العربية مع القيادات اللبنانية، مسألة الشغور الرئاسي التي يشهدها لبنان، مؤكدا على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء حالة الشغور الرئاسي حتى "تستعيد الدولة أحد اعمدتها الرئيسية وقدرتها على الاضطلاع بمهامها".

رفض أي تدخل أجنبي في لبنان



وشدد أبو الغيط خلال زيارته لبيروت على موقف الجامعة العربية، الرافض لأي تدخل أجنبي في لبنان، وأن حكومة لبنان هي وحدها المنوط بها التفاوض باسم البلد من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق كامل غير منقوص للقرار 1701.



وقال أبو الغيط إنه "لا محل لفرض الوصاية من هذا الطرف أو ذاك أو ممارسة الضغوط أو تجاوز السيادة اللبنانية" كاشفا أن الحديث عن دعم السيادة اللبنانية" لا يجب أن يكون مجرد كلمات فارغة، بل يجب ان يكون مدعوماً بمواقف حقيقية" خاصة في هذا الظرف الصعب، ومعاناة اللبنانيين ليست مجرد ورقة تفاوضية بيد أي طرف

وأكد أبو الغيط أن جامعة الدول العربية تدعم وبأكبر قدر من المسؤولية الشعب اللبناني والدولة والحكومة اللبنانية وتطالب بوقف فوري لاطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية من أراضي جنوب لبنان وعدم التدخل في لبنان ووقف عمليات القتل العشوائي، و"العودة للتنفيذ الفوري للقرار 1701 حتى ولو استدعى الأمر صدور قرار من مجلس الامن الدولي يعيد تأكيد هذا القرار" ويطالب بالتنفيذ الفوري لكافة عناصره ومحاوره.

وتحدث عن اللبنانيين الذين فروا من الغارات الإسرائيلية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، مؤكدا على ضرورة "عودة النازحين الى الجنوب والسماح لهم بذلك من دون تدخل إسرائيل"، كاشفا أن الأمر يتطلب "الحصول على ضمانات من إسرائيل بعدم التصدي أو التعرض لأبناء الشعب اللبناني والتوقف عن هذا القتل العشوائي".