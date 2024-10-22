مصدر إسرائيلي: سلاح الجو يبحث عن طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن سلاح الجو يكثف الجهود بحثا عن طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان بعد دوي صفارات الإنذار شمال إسرائيل لأكثر من 25 دقيقة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت بأن صفارات الإنذار دوت لنحو 25 دقيقة في الشمال خشية تسلل طائرات بدون طيار من لبنان، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يبذل جهودا لتتبع الهدف الذي تسبب في إطلاق صفارات الإنذار بمناطق عدة واعتراضه، موضحا أنه رصد تسلل طائرات بدون طيار نحو الجليل وحيفا والكرمل.

هذا وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن أكثر من مليون إسرائيلي من الحدود الشمالية وحتى جنوب حيفا دخلوا الملاجئ، بعد دوي صفارات الإنذار من رأس الناقورة إلى مدينة عكا وضواحيها وفي مدينة حيفا وخليجها، وذلك خوفا من تسلل طائرات بدون طيار من لبنان.

كما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في قاعدة رمات دافيد الجوية وبلدات محيطة بمرج ابن عامر.