وفد برلماني دنماركي يتفقد معبر رفح البري من الجانب المصري

تفقد وفد من لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الدنماركي، معبر رفح البري بشمال سيناء، خلال زيارته الرسمية إلى مصر، لبحث عدد من القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، في حضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وقالت مصادر بشمال سيناء، إن الوفد يترأسه النائب كريستيان فريس باج، رئيس اللجنة، ويضم في عضويته النواب لارس-كريستيان جاسك، هيلا بونيسن، ترينه بيرتو ماك، إيدا أوجن، وشوردور سكولا، إلى جانب عدد من أعضاء أمانة اللجنة.

وأضافت المصادر، أن الوفد خلال زيارة معبر رفح البري تفقد شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية أمام المعبر، كما استمع إلى شرح حول آلية إدخال هذه الشاحنات إلي قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم، مرورا بالبوابة الجانبية لمعبر رفح البري.

واستعرض محافظ شمال سيناء الجهود المصرية في إستقبال المساعدات عبر 3 مسارات جوا وبرا وبحرا وتخزينها وتكويدها وإعادة إرسالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وثمن أعضاء الوفد الدنماركي الدور المصري في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع عدد من الشركاء، والجهود المصرية في إدخال المساعدات إلي قطاع غزة واستقبال الجرحي الفلسطينيين.