القناة 13 العبرية: قلق إسرائيلي من سيطرة حماس على الأمن والبلديات والضرائب في غزة

زعمت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» رصدوا عودة حركة حماس للسيطرة وإدارة قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما كان يُعتبر القلق الرئيسي لإسرائيل من الاتفاق.

ووفقا لتقرير نشرته القناة «13» العبرية، فإن حماس بدأت باتخاذ خطوات على المستوى المدني والإداري، تشمل جمع الضرائب، وتشغيل الخدمات البلدية، واتخاذ إجراءات ضد العشائر وتصفية معارضيها.

وأوصى المستوى الأمني في إسرائيل بالتقدم إلى المرحلة الثانية من الاتفاق لمواجهة هذه التطورات.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن حماس أبلغت الوسطاء بوقف عمليات الإعدام لأعضاء الميليشيات في غزة، بعد تحذيرات من أن مثل هذه الإجراءات قد تدفع إسرائيل لاستئناف العمليات العسكرية.

من جانب آخر، نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصادر في حماس والفصائل الفلسطينية مخاوفهم من أن تستغل إسرائيل وقف إطلاق النار لتنفيذ عمليات اغتيال مستهدفة في القطاع، مشابهة لما تقوم به ضد حزب الله في لبنان.

وأشارت المصادر إلى أن خمسة من قادة كتائب القسام استشهدوا، وأصيب آخر بجروح خطيرة في هجمات استهدفت مناطق في غرب ووسط القطاع.

وفي تصريحات جديدة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماس برد قاسٍ في حال خرق الاتفاق، مشيرا إلى أن دولا حليفة في المنطقة مستعدة لدخول غزة بقوة عسكرية ثقيلة بناء على طلبه. وأعرب عن شكره لإندونيسيا على دعمها للجهود في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة من إمكانية استئناف التصعيد العسكري في القطاع، خاصة مع استمرار التوترات والتحذيرات المتبادلة بين الأطراف.