عدد من القادة الأوروبيين يطالبون باتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز الميزة التنافسية

يدعو 20 من القادة الأوروبيين، من بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لوضع مقترحات إصلاح قوية لتعزيز الميزة التنافسية للكتلة الأوروبية، وذلك في خطاب موجه إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

ومن المقرر أن يلتقى غدا الخميس جميع قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل للمشاركة في قمة، تضم أجندتها قضايا اقتصادية أيضا.

وفي خطاب أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) اليوم الأربعاء، دعا ميرتس ونظراؤه الـ19 المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد الاتحاد الأوروبي بصورة ممنهجة بحلول نهاية العام ، واقتراح كيفية" تفكيك القواعد القديمة والمفرطة".

ويمكن أن يتبع هذا قمة أخرى في فبراير المقبل تركز على الميزة التنافسية.

وقال القادة، إنه يتعين على المفوضية، بقيادة أورسولا فون دير لاين، عرض مبادرات سريعا لتسريع إجراءات التخطيط والموافقة بالاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال عند التخطيط لمنتجات جديدة أوبناء المصانع أو توسيع شبكات الطاقة.

كما دعا القادة لتحديث قانون الاتحاد الأوروبي المختص بالمنافسة، ويتضمن ذلك مراجعة أسرع لعمليات الدمج وإجراءات المساعدات الحكومية.