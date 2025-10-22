اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك تحت حراسة وحماية أمنية مُشددة من قبل شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها، بحسب وكالة سند الفلسطينيين.

ودنس عشرات المستوطنين على شكل مجموعات، باحات المسجد الأقصى، بعد اقتحامها من جهة "باب المغاربة" الذي يخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية منذ العام 1967.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 179 مستوطنًا متطرفًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية، وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم"، بينما أدى بعضهم طقوسًا تلمودية وصلوات في المنطقة الشرقية من الأقصى.

ونوهت بأن 400 شخص آخرين، شاركوا في اقتحامات المسجد الأقصى، صباح اليوم الأربعاء، تحت مسمى "سيّاح".

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس، وعلى أبواب المسجد، وعرقلة دخول المرابطين والمصليين للأقصى

مجموعات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/wRmOeu5paW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 22, 2025