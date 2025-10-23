أوكرانيا تعتزم شراء أكثر من 100 مقاتلة من السويد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت أوكرانيا أنها ترغب في شراء عشرات الطائرات المقاتلة من السويد.

وأعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لينكوبينج اليوم الأربعاء أن هذه الصفقة من المحتمل أن تشمل ما يترواح بين 100 و 150 طائرة مقاتلة من طراز "ساب جاس-39 جربين".

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم في شركة ساب لصناعة طائرات جربين، والتي تهدف، وفقا لزيلينسكي، إلى تمهيد الطريق أمام أسطول من الطائرات المقاتلة المصنعة في السويد لبلاده.

وأكد كريسترسون أن هذا ليس تبرعا جديدا، وإنما هو تعاون صناعي طويل الأمد بين البلدين.

ولم يحدد كريسترسون وزيلينسكي القيمة المقدرة لاتفاق التصدير المحتمل. كما تركا مسألة كيفية تمويل العقد مفتوحة. وفي الوقت الحالي، لا تستطيع كييف تغطية تكاليف جيشها الخاص.

وتردد أن "جاس 39 جربين" لديها محركات أكثر قوة ومدى أطول ورادار أكثر تطورا وإلكترونيات أكثر حداثة من سابقاتها.

وتحدث كريسترسون على موقع "اكس" عن المقاتلة ووصفها بأنها "فخر السويد"، ووصفها بأنها "أفضل طائرة مقاتلة في العالم". ومن المتوقع أن يتم تسليم أول طائرة خلال ثلاث سنوات.