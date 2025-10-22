 محاصرة 80 عاملاً في منجم بجمهورية الدومينيكان واستمرار جهود إنقاذهم - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 3:02 ص القاهرة
د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 2:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 2:14 ص

قال مسؤولون إن نحو 80 عامل منجم حوصروا في أحد المناجم بجمهورية الدومينيكان، بينما تتواصل جهود الإنقاذ لإخراجهم.

وأكدت السلطات أنه لم تسجل أي إصابات أو وفيات حتى الآن.


