محاصرة 80 عاملاً في منجم بجمهورية الدومينيكان واستمرار جهود إنقاذهم

قال مسؤولون إن نحو 80 عامل منجم حوصروا في أحد المناجم بجمهورية الدومينيكان، بينما تتواصل جهود الإنقاذ لإخراجهم.
وأكدت السلطات أنه لم تسجل أي إصابات أو وفيات حتى الآن.