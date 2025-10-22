اتهام رجل بالسرقة في ملبورن بعد مصادرة 43 قطعة من دمية لابوبو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الشرطة في ولاية فيكتوريا الاسترالية اليوم الأربعاء إنه تم اتهام رجل / 40 عاما/ بالسرقة والسطو، عقب مصادرة العشرات من دمى لابوبو المسروقة.

وقالت الشرطة إنها عثرت على 43 دمية لابوبو الشهيرة أثناء تفتيش عقار في ضاحية ملبورن.

وقالت الشرطة إن الدمى المصادرة، التي تشمل دمى ذات الإصدار المحدود، التي تقدر قيمتها بـ 500 دولار استرالي ( 325 دولار أمريكي) لكل منها، يبلغ إجمالي قيمتها 9000 دولار.

وتقول السلطات إنه تم سرقة الدمى في أربع عمليات سطو منفصلة بمركز تسوق بوسط ملبورن بدأت في يوليو الماضي.

وتم توجيه أربع تهم سطو وتهمتي سرقة للرجل / 40 عاما/ . ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في مايو المقبل.