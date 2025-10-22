العثور على جثة يعتقد أنها لمتسلق في جنوب أستراليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الشرطة اليوم الأربعاء إنه تم انتشال جثة لرجل يعتقد أنه متسلق مفقود في متنزه ماونت فيلد الوطني في ولاية تسمانيا بجنوب استراليا.

وقالت شرطة الولاية إن أفراد البحث والإنقاذ بخدمة ويست باك للإنقاذ بالمروحيات رصدوا مكان الجثة وانتشلوها مساء أمس الثلاثاء.

ويشار إلى أن الشرطة تبحث عن داريل فونج / 30 عاما/ منذ أكثر من أسبوع. وكان الرجل يقوم برحلة تسلق ليوم واحد بمفرده لتصوير مسار تران شيلف منذ أسبوعين.

وفي 12 أكتوبر الجاري، أرسل رسالة نصية لصديق يقول فيها إنه سيقوم بالتخييم في المتنزه خلال الليل.

وقالت الشرطة إن عملية البحث تمت في ظل " ظروف صعبة للغاية، تشمل ارتفاع مستوى الثلوج وضعف الرؤية و الرياح العاتية".