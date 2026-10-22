تقرير: ارتفاع أعداد المرحلين في عهد ترامب لكنها أقل مما يستهدفه البيت الأبيض

كشف تقرير جديد صدر اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب سارت على الطريق الصحيح لترحيل نحو 660 ألف شخص خلال العام الماضي، مع تصاعد الاعتقالات في أنحاء البلاد مدفوعة بمليارات الدولارات المخصصة لتعزيز أجندته المتعلقة بالهجرة.

ويُظهر تقرير معهد سياسات الهجرة أن الترحيلات ارتفعت من 620 ألفا خلال السنة الأولى من الولاية الثانية لترامب، إلا أن هذه الأرقام تقل عن المستويات القياسية السابقة التي تم تسجيلها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولا تحقق وعد إدارة ترامب، الذي قطعته عندما تلقت مليارات الدولارات من الكونجرس، بأن هذه الأموال ستمكنها من ترحيل مليون شخص سنويا.

ويأتي هذا التقرير، الذي يستند إلى بيانات متاحة للجمهور تم الحصول عليها من خلال طلبات قانون حرية المعلومات، بعد أن أوقفت إدارة ترامب في يناير 2025، النشر العلني لأرقام مماثلة جمعتها وزارة الأمن الداخلي.

وكان ترامب، الجمهوري، قد عاد إلى السلطة العام الماضي واعدا بوقف عمليات العبور عند الحدود الجنوبية والتشدد في قوانين الهجرة.

وقد دفعت إدارته بقواعد تقيد الهجرة القانونية وغير القانونية، وأطلقت سلسلة عمليات اعتقال بارزة في مسعاها لطرد المهاجرين.