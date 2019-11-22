البيت الأبيض: الرئيسان الأمريكي والأفغاني ناقشا عملية السلام في أفغانستان

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، محادثة هاتفية مع الرئيس الأفغاني أشرف غني أعرب فيها عن تقديره لدعم "غني" في إطلاق سراح الرهينتين كيفن كينج وتيموثي ويكس.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن الزعيمين اتفقا على ضرورة الحد من العنف لدفع عملية السلام إلى الأمام و"من أجل نجاح أي مفاوضات بين الأفغان فيما يتعلق بالتسوية السياسية"،وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وكانت حركة طالبان الأفغانية قد أفرجت يوم الثلاثاء الماضي عن المواطن الأمريكي كيفن كينج والاسترالي تيموثي ويكس، بعد ثلاثة أعوام من اختطافهما، وذلك ضمن اتفاق لتبادل المحتجزين.

وكانت حركة طالبان قد اختطفت كينج وويكس في أغسطس 2016 أثناء عودتهما من الجامعة الأمريكية بأفغانستان، حيث يقومان بالتدريس.

وجرى الأفراج عن المواطنين مقابل الإفراج عن قادة بارزين بالحركة محتجزين لدى الحكومة الأفغانية ومن بينهم عبد الرشيد وحاج مالي خان والشقيق الأصغر لزعيم شبكة حقاني.