اعتقالات في مظاهرة مناهضة لنتنياهو الليلة الماضية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 أشخاص الليلة الماضية بشبهة الاعتداء على أفرادها وعدد من المدنيين، خلال مظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرب مسكنه الرسمي في القدس.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فقد شارك في المظاهرة حوالي ألفي شخص. ومن بين المعتقلين سيدة يشتبه في قيامها بإلقاء حجر صوب حافلة أقلت موقوفين إلى مخفر الشرطة، ما أدى إلى تحطم زجاجها.

كما تظاهر أكثر من ألف شخص في محيط منزل نتنياهو الخاص في كيساريا.

ويطالب المحتجون منذ أشهر نتنياهو بالتنحي لحين إثبات براءته من اتهامات بالفساد بدأت محاكمته على خلفيتها في مايو.

وإلى جانب المحتجين السياسيين، بدأ محتجون على الأوضاع الاقتصادية في الانضمام إلى التظاهرات، احتجاجا على قيود كورونا التي كان لها آثار مالية مدمرة عليهم.