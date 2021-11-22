 لافروف: بوتين وبايدن سيبحثان الملف الأوكراني خلال لقائهما المحتمل - بوابة الشروق
الإثنين 22 نوفمبر 2021 4:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

لافروف: بوتين وبايدن سيبحثان الملف الأوكراني خلال لقائهما المحتمل

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 3:06 م | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 3:06 م

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن سيبحثان الملف الأوكراني خلال لقائهما المحتمل.

وأضاف لافروف، في تصريح أوردتها وكالة أنباء انترفاكس الروسية: "في سياق الاتصال بين الرئيسين، الذي تجري مناقشة موعده ومعايير أخرى، لاشك أنه سيتم طرح الموضوع الأوكراني بطريقة أو بأخرى".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد صرح يوم الخميس الماضي، بأنه لا توجد مواعيد محددة للتواصل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، إلا أنه لا يستبعد التواصل قبل نهاية العام.

والتقى بوتين وبايدن في جنيف يوم 16 يونيو الماضي في أول قمة تجمعهما عقب تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك