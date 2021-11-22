الوكالة الأوروبية للأدوية تعمل على تقييم إعطاء جرعة معززة من لقاح جونسون آند جونسون

تعكف الآن الوكالة الأوروبية للأدوية على تقييم اعطاء جرعة معززة ضد مرض كوفيد - 19 باستخدام لقاح جونسون آند جونسون.

وقالت الوكالة اليوم الاثنين إن الجرعة المعززة يمكن أن تعطى للأشخاص من سن 18 عاما فأكثر ، وذلك بعد شهرين على الأقل من إعطاء الجرعة الأولى.

وتتوقع الوكالة الأوروبية للأدوية اتخاذ قرارها بهذا الشأن في غضون بضعة أسابيع.

وكانت الوكالة اعتمدت بالفعل إعطاء جرعات معززة باستخدام لقاحات فايزر بيونتيك وموديرنا.

ويعتزم خبراء الوكالة فحص ما إذا كانت الجرعة المعززة تزيد من الوقاية ضد الإصابة بفيروس كورونا. وسيتم على وجه السرعة تقييم البيانات التي رفعتها الشركة الصانعة .

وتشمل هذه البيانات النتائج بعد تجربة جرعة معززة من لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد -19على 14 ألف شخص بالغ أو دواء وهمي بعد شهرين من تلقي الجرعة الأولى.

يذكر أن جونسون آند جونسون هو اللقاح الوحيد الذي يتطلب إعطاء جرعة واحدة منه ، وهو من بين أربعة لقاحات معتمدة في الاتحاد الأوروبي.

وشددت الوكالة الأوروبية للأدوية على أن القرار النهائي بشأن استخدام الجرعات المعززة يرجع للحكومات الوطنية أو سلطات الصحة.