زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم: الملك لم يتخذ قرارا بشأن رئيس الوزراء القادم

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قال زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم، إن ملك البلاد السلطان عبد الله أحمد شاه يريد تشكيل حكومة قوية لا يستهان بها، مشيرا إلى أن الملك لم يتخذ قرارا بعد بشأن من سيقود البلاد كرئيس للوزراء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الملك استدعى "باكاتان هارابان" (تحالف الأمل) الإصلاحي بقيادة أنور، و"بيريكاتان ناسيونال" (التحالف الوطني) بزعامة رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين، للقاء معه في القصر.

وتحدث أنور للصحافة بعد الاجتماع، في حين غادر محي الدين دون الإدلاء بتصريحات.

ولا يملك تحالفا أنور أو محي الدين عدد المقاعد البرلمانية الكافية لتشكيل حكومة.

وأبلغ النواب من الائتلاف الرئيسي "باريسان ناسيونال" (الجبهة الوطنية) الملك بأنهم لا يدعمون محي الدين كزعيم مقبل.

وطالب أنور المواطنين بمنح الملك الوقت لاتخاذ قرار بشأن رئيس الوزراء الجديد. وقال للصحفيين خارج القصر الوطني: "لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن".

وأضاف أنور أنه لم يتم التطرق إلى مسألة تشكيل حكومة أقلية، وأعرب عن ثقته في القدرة على تأمين الأغلبية البسيطة اللازمة لتشكيل الإدارة الجديدة في الوقت المحدد.

وقال بيان صادر عن القصر إن الملك استدعى زعيمي تحالف الأمل والتحالف الوطني، بعدما وجد أنه لم يتمتع أي نائب بأغلبية بسيطة لتعيينه رئيسا للوزراء.

وقال الملك إنه سيتخذ قرارا قريبا، وحث الجميع على قبول الخيار الذي اتخذه الشعب والنواب.

وقال للصحفيين خارج القصر: "أرجوكم، كونوا عقلانيين وعلينا المضي قدما..علينا المضي قدما من أجل بلدنا الحبيب".